Как выглядело «осетровое» суперлуние. Фоторепортаж
Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция
«Осетровая луна» в Москве
Полная луна у мечети Чамлыджа в Стамбуле
Вид на луну во время футбольного матча между «Ривер Плейт» и «Интернасьонал» в Буэнос-Айресе, Аргентина
Люди на фоне полной луны в городе Аргинегин, Испания
«Осетровая луна» в Чикаго, США
Вид на полную луну с пляжа Порпорела, Хорватия
Вид на полную луну из Скопье, Македония
«Осетровая луна» в Иерусалиме, Израиль
Полная луна на окраине Никосии, Кипр
Вид на луну из города Нанкин, Китай
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Одно из распространенных названий прошедшего суперлуния — «Осетровая Луна». Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах. Следующее суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 30 августа, оно станет самым крупным в этом году.