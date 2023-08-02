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Как выглядело «осетровое» суперлуние. Фоторепортаж

Появились кадры «осетрового» суперлуния 1 августа
1 августа произошло суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния между Землей и спутником. Луна казалась больше и ярче, чем обычно. Как астрономическое явление выглядело из разных стран — в фоторепортаже РБК
Как выглядело «осетровое» суперлуние. Фоторепортаж

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Одно из распространенных названий прошедшего суперлуния — «Осетровая Луна». Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах. Следующее суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 30 августа, оно станет самым крупным в этом году.

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Теги
Михаил Гребенщиков Михаил Гребенщиков, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа Луна полнолуние спутник Земля астрономия суперлуние
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