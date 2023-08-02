Как выглядело «осетровое» суперлуние. Фоторепортаж

1 августа произошло суперлуние — совпадение полнолуния и близкого расстояния между Землей и спутником. Луна казалась больше и ярче, чем обычно. Как астрономическое явление выглядело из разных стран — в фоторепортаже РБК

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Полная луна за храмом Посейдона на мысе Сунион недалеко от Афин, Греция Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Осетровая луна» в Москве Фото: Chris McGrath / Getty Images Полная луна у мечети Чамлыджа в Стамбуле Фото: Agustin Marcarian / Reuters Вид на луну во время футбольного матча между «Ривер Плейт» и «Интернасьонал» в Буэнос-Айресе, Аргентина Фото: Borja Suarez / Reuters Люди на фоне полной луны в городе Аргинегин, Испания Фото: Scott Olson / Getty Images «Осетровая луна» в Чикаго, США Фото: Tonci Plazibat / IMAGO / Global Look Press Вид на полную луну с пляжа Порпорела, Хорватия Фото: Ognen Teofilovski / Reuters Вид на полную луну из Скопье, Македония

Фото: Ronen Zvulun / Reuters «Осетровая луна» в Иерусалиме, Израиль Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters Полная луна на окраине Никосии, Кипр Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Вид на луну из города Нанкин, Китай

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Одно из распространенных названий прошедшего суперлуния — «Осетровая Луна». Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах. Следующее суперлуние можно будет наблюдать в ночь на 30 августа, оно станет самым крупным в этом году.