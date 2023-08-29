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В Приморье заметили медведя с бидоном на голове. Видео

В Приморье заметили медведя с бидоном на голове

В Приморье заметили медведя с бидоном на голове. Видео
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В селе Барабаш Приморского края заметили медведя с пластиковым бидоном на голове, животное ищут сотрудники охотнадзора, полиции и национального парка «Земля леопарда», сообщает VL.ru.

Сообщения о медведе появились вечером 28 августа, в соцсетях распространились видео, на которых животное выбегало на проезжую часть и пыталось снять бидон с головы.

В пресс-службе национального парка «Земля леопарда», рядом с которым заметили животное, сообщили, что медведь находился вблизи населенного пункта, поэтому вопрос находится в компетенции органов внутренних дел. В поисках помогают сотрудники парка, а также специалисты регионального министерства лесного хозяйства и охраны животных.

«РБК Приморье» писал, что 22 августа в регионе к людям вышли два медведя — один в селе Барбаш, другой в селе Раздольное. Полиция просила охотников и местных жителей пока не ходить в лес.

В Магадане 15 июля медведь напал на девушку, сообщали в областном управлении МВД. Девушка погибла, медведь был ликвидирован. В том же регионе 19 июля медведь напал на четырех человек, один из них погиб.

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