Убивший жителя Магадана медведь ранил еще трех человек

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В Магадане медведь ранил троих человек, все они попали в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Все случаи произошли в районе частного сектора на 3-м Транспортном переулке. Там же 18 июня было найдено тело мужчины со следами нападения медведя. Медведь закопал труп в кустах, уточнили в правительстве.

В Следственном комитете сообщили, что личность погибшего мужчины уже установлена — им оказался житель Магадана 1981 года рождения, следователи ищут его родственников. Ведомство начало проверку по признакам преступления по ч. 1. ст. 105 УК (убийство).



По словам министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега Косолапова, напавшего на людей медведя круглосуточно ищут с применением тепловизоров. Место происшествия оцепили, там дежурят полицейские и охотоведы.

В региональном правительстве отметили, что местные жители на протяжении двух последних недель жаловались на медведей, которые разоряли их дачные участки и нападали на собак. При этом животные не пугались стрельбы и громких звуков, целенаправленно выходили в туристам.

Основной причиной такого поведения медведей Косолапов назвал «некорректное поведение» людей, которые регулярно прикармливают хищников. В правительстве попросили колымчан, которые решили отправиться в лес, не оставлять там мусор, использовать средства превентивной защиты от хищников, а в случае встречи с медведем звонить в экстренные службы.