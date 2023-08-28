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Выборы президента России ,  
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Памфилова пообещала бороться с «подлыми виртуальными крысами» на выборах

Памфлова: ЦИК готовится к выборам, чтобы «ни одна подлая крыса не проскочила»
Сюжет
Выборы президента России
Специалисты ЦИК совершенствуют защиту своих ресурсов перед выборами президента, заявила глава ведомства Элла Памфилова. Эксперты работают над тем, чтобы «ни одной дырочки» не появилось на интернет-ресурсах ведомства, сказала она
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Количество хакерских атак на российскую инфраструктуру будет увеличиваться к выборам президента России, однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет работать над тем, чтобы «ни одна подлая виртуальная крыса» не проскочила. Об этом заявила в интервью «РИА Новости» глава ЦИК Элла Памфилова.

«Мы понимаем, что разного рода атаки будут стремительно нарастать к президентским выборам. С учетом этого наши высококлассные специалисты и действуют, чтобы ни одна, как говорится, подлая виртуальная крыса не проскочила, чтобы ни одной «черной дырочки» не возникло на наших интернет-ресурсах», — сказала она.

Говоря о государственной автоматизированной системе «Выборы», Памфилова сообщила, что за ее работу ЦИК не беспокоится, так как она изолирована от интернета. Изолирован от Сети будет и ее новый цифровой аналог, который ЦИК запустит к президентским выборам, сообщила Памфилова.

«Мы переходим сейчас на наше отечественное программное обеспечение и «железо», то есть степень защиты всех наших сервисов, наших интернет-ресурсов очень высокая, у нас другого выхода нет — на войне, как на войне — пусть и информационной», — пояснила глава ЦИК.

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы» (ГАС «Выборы») предназначена для автоматизации избирательных действий. Ее разработал федеральный центр информатизации при ЦИК России. Сама система создана в Научно-исследовательском институте «Восход» (ФГУП НИИ «Восход»).

Система позволяет планировать подготовку и проведение выборов, учитывать избирателей, вводить сведения о кандидатах в депутаты, проводить голосование и подводить его итоги, а также обрабатывать статистику голосования.

Также в систему заложены функции согласования работы избирательных комиссий разных уровней, «что практически в режиме реального времени позволяет подводить итоги голосования и с помощью средств отображения и интернета доводить их до каждого гражданина России», говорится на сайте Минцифры.

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Президентские выборы в России должны пройти в марте 2024 года. Их назначает Совет Федерации не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

10 сентября 2023 года, в единый день голосования, в России пройдут выборы глав регионов в 20 субъектах — в частности, голосование состоится в Москве, Якутии, Омской, Красноярской, Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской и других областях. В 16 регионах выберут депутатов в парламенты субъектов. Помимо этого в единый день голосования доизберут четырех депутатов Госдумы. Также выборы впервые пройдут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, их проведение в 2023 году предполагалось законами о принятии в состав России.

В сентябре 2021 года на выборах в Госдуму масштабно применялось электронное голосование. Тогда в электронной форме голоса могли отдать жители семи регионов, а голосование проходило на двух платформах — федеральной, разработанной Минцифры и Ростелекомом, и московской, созданной департаментом информационных технологий (ДИТ).

Результаты по шести регионам федеральной системы ЦИК опубликовала вечером в последний день голосования — 19 сентября.

Итогов дистанционного голосования в Москве пришлось ждать значительно дольше — результаты появились только днем 20 сентября. Для сравнения: в июле 2020 года, когда проходило голосование по поправкам к Конституции, итоги электронного голосования в Москве стали известны меньше чем через час после закрытия участков. Тогда в голосовании участвовали чуть более 1 млн москвичей.

Онлайн-голосование в столице в 2021 году определило итоговый результат в девяти одномандатных округах — до введения результатов дистанционного голосования в ГАС «Выборы» там лидировали кандидаты от оппозиции.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
DDos-атаки ЦИК Выборы Элла Памфилова крыса
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