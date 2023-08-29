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В Японии поддержали стратегию сдерживания с учетом ядерного оружия США

Глава генштаба Японии: вблизи страны может произойти конфликт, как на Украине

В Японии не исключают, что такой же серьезный кризис, как на Украине, может произойти вблизи страны, заявил глава объединенного комитета начальников штабов Японии Есихидэ Есида в интервью Nikkei.

«Япония должна сделать две вещи. Во-первых, мы должны фундаментально укрепить наши оборонительные возможности, чтобы нас не недооценивали. Во-вторых, нам нужно сделать все возможное, чтобы поддерживать расширенное сдерживание, в том числе посредством стратегий, связанных с ядерным оружием США», — сказал он.

По словам главы генштаба, Япония не может обеспечить свою безопасность с «нынешними возможностями» на фоне растущих региональных и глобальных кризисов. По мнению Есиды, общественная поддержка повышения обороноспособности страны становится выше, потому что «общественность воочию видит провокации Северной Кореи и Китая».

Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции страны. Однако в 2015 году власти приняли закон, который разрешает Силам самообороны участвовать в военных действиях за рубежом для защиты дружественных государств.

В начале августа Kyodо ссылкой на источники сообщало, что Минобороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 трлн иен ($48,92 млрд). Кроме того, недавно Япония расширила список разрешенной к экспорту военной техники. Журналисты объясняли действия властей ухудшением ситуации с безопасностью в Восточной Азии.



США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон призвал Токио рассмотреть возможность участия в нем, например в «охоте за китайскими подводными лодками» близ острова, но пока не добился от японской стороны каких-либо обязательств, сказали изданию собеседники.

Также, по их словам, стороны обсуждали маршруты снабжения, места установки ракет и планы эвакуации беженцев. Японская сторона готова в случае необходимости поддержать американских военных, предоставив им топливо и другие материалы, говорили газете источники.

Теги
Япония ядерное оружие ядерное сдерживание США
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