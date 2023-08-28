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Nikkei узнал о «переезде» в Японию крупных производителей оружия

Nikkei: крупнейшие мировые производители оружия начали переносить бизнес в Японию
Крупнейшие оружейные компании, в том числе британская BAE Systems и американская Lockheed Martin, переносят свои офисы в Японию. Nikkei отмечает, что это связано с возможным увеличением оборонного бюджета страны
Фото: Philipp Schulze / DPA / ТАСС
Фото: Philipp Schulze / DPA / ТАСС

Крупнейшие мировые производители вооружения, среди которых американские и европейские компании, переносят свои операционные и производственные мощности в Японию на фоне подготовки Токио к возможному увеличению оборонных бюджетов, пишет Nikkei Asia.

По данным журнала, британская BAE Systems к концу года собирается передать функции надзора за своими операциями в Азии из Малайзии японскому офису, а американская компания Lockheed Martin уже перенесла свою азиатскую штаб-квартиру из Сингапура в Японию. «Из Японии американская аэрокосмическая и оборонная компания также будет контролировать операции в Южной Корее, Тайване и на других рынках», — говорится в статье.

Кроме того, французская компания Thales объединилась с японской Mitsubishi в разработке и производстве миноискателей, а турецкая STM выражала желание увеличить присутствие на японском рынке вооружений.

Nikkei отмечает, что такой приток оборонных компаний из других стран может нанести большой ущерб местным производителям, которые едва «выходят на уровень безубыточности». «Если зарубежные компании войдут в сектор производства простых в изготовлении и массового производства продуктов, прибыльность японских компаний может еще больше снизиться, например, в результате усиления ценовой конкуренции», — считают журналисты.

Оборонный бюджет Японии на 2023–2027 год составляет 43 триллиона иен (около $294,2 млрд), что в 1,5 раза больше, чем предыдущий пятилетний план, действовавший с 2019 по 2023 год.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), оборонный бюджет Японии в 2022 году был 10-м по величине в мире и составлял 2% мировых военных бюджетов. В первой тройке находились США, Китай и Россия.

В начале августа Kyodосо ссылкой на источники сообщало, что Минобороны Японии может запросить оборонный бюджет на 2024 финансовый год в размере рекордных 7 триллионов иен ($48,92 млрд). Кроме того, недавно Япония расширила список разрешенной к экспорту военной техники. Журналисты объясняли действия властей ухудшением ситуации с безопасностью в Восточной Азии.

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США и Япония более года работают над планом действий на случай вооруженного конфликта, если Китай попытается захватить Тайвань, писала в июле The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Вашингтон призвал Токио рассмотреть возможность участия в нем, например в «охоте за китайскими подводными лодками» близ острова, но пока не добился от японской стороны каких-либо обязательств, сказали изданию собеседники.

Также, по их словам, стороны обсуждали маршруты снабжения, места установки ракет и планы эвакуации беженцев. Японская сторона готова в случае необходимости поддержать американских военных, предоставив им топливо и другие материалы, говорили газете источники.

Отказ Японии от права на ведение войны закреплен в ст. 9 Конституции страны. Однако в 2015 году власти приняли закон, который разрешает Силам самообороны участвовать в военных действиях за рубежом для защиты дружественных государств.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Япония оружие производство оружия миграция бизнеса
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