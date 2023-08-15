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ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области

ФСБ сделала предостережение двум желавшим помочь ВСУ жителям Новосибирской области
Сюжет
Военная операция на Украине
ФСБ предотвратила госизмену со стороны двух жителей Новосибирской области, которые собирались участвовать в боях на Украине на стороне ВСУ. У одного из них изъяли арсенал незарегистрированного оружия — мужчине дали условный срок
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Новосибирской области предотвратили акт государственной измены со стороны двух жителей региона, которые планировали выехать на Украину для участия в боях на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ, передает «РИА Новости».

«Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина собирался перейти на сторону Украины вместе с 29-летним родственником, также жителем Новосибирской области, который до этого пытался установить контакт с представителями украинских силовых структур.

С учетом наличия в деятельности обоих условий для совершения преступления по ст. 275 УК (госизмена) им объявили официальные предостережения о недопустимости таких действий. При повторном совершении подобного мужчины понесут уголовную ответственность. С минувшей весны максимальное наказание по этой статье ужесточили до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в доме у 33-летнего жителя Кыштовки обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. Венгеровский районный суд Новосибирской области признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, хранение оружия) и приговорил к условному заключению сроком на один год.

10 августа ФСБ сообщила о задержании жителя Самарской области, который, по версии спецслужбы, передавал Киеву сведения о российских военных эшелонах. По информации ведомства, он фотографировал эшелоны, а затем посылал снимки представителю украинских спецслужб с комментариями о количестве военной техники и местах, где были сделаны фото. Против мужчины завели дело о госизмене.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ФСБ Новосибирская область госизмена
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