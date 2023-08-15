ФСБ пригрозила делом о госизмене двум жителям Новосибирской области

ФСБ предотвратила госизмену со стороны двух жителей Новосибирской области, которые собирались участвовать в боях на Украине на стороне ВСУ. У одного из них изъяли арсенал незарегистрированного оружия — мужчине дали условный срок

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В Новосибирской области предотвратили акт государственной измены со стороны двух жителей региона, которые планировали выехать на Украину для участия в боях на стороне ВСУ, сообщает пресс-служба областного управления ФСБ, передает «РИА Новости».

«Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, мужчина собирался перейти на сторону Украины вместе с 29-летним родственником, также жителем Новосибирской области, который до этого пытался установить контакт с представителями украинских силовых структур.

С учетом наличия в деятельности обоих условий для совершения преступления по ст. 275 УК (госизмена) им объявили официальные предостережения о недопустимости таких действий. При повторном совершении подобного мужчины понесут уголовную ответственность. С минувшей весны максимальное наказание по этой статье ужесточили до пожизненного лишения свободы.

Кроме того, в доме у 33-летнего жителя Кыштовки обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. Венгеровский районный суд Новосибирской области признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, хранение оружия) и приговорил к условному заключению сроком на один год.

10 августа ФСБ сообщила о задержании жителя Самарской области, который, по версии спецслужбы, передавал Киеву сведения о российских военных эшелонах. По информации ведомства, он фотографировал эшелоны, а затем посылал снимки представителю украинских спецслужб с комментариями о количестве военной техники и местах, где были сделаны фото. Против мужчины завели дело о госизмене.