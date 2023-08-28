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Приложение Okko вернули в App Store

Приложение онлайн-кинотеатра Okko вернули в App Store
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Приложение онлайн-кинотеатра Okko вновь появилось в App Store. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Корреспондент РБК подтвердил эту информацию.

Раньше сервис Okko входил в экосистему «Сбера», который находится под санкциями США. Это стало причиной исчезновения приложения из магазина App Store в августе прошлого года.

При этом в мае прошлого года «Сбер» продал Okko. Новые собственники онлайн-кинотеатра скрыты. Однако в пресс-релизе о продаже говорилось, что Okko продолжит сотрудничество со «Сбером».

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