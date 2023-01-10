Выплаты по госдолгу Украины в 2023 году составят $18 млрд

Выплаты по государственному долгу Украины в 2023 году составят 658,4 млрд грн (около $18 млрд). Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на материалы министерства финансов страны.

Как говорится в материалах Минфина, после того как украинская сторона летом 2022 года заключила соглашения с держателями евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат в счет погашения коммерческого долга, в 2023 году необходимо заплатить 14,9 млрд грн, в счет обслуживания — 3,1 млрд грн, а по официальным займам, соответственно, 6,2 млрд грн.

Остальные платежи страны будут направлены в МВФ и другие международные финансовые институты.

Что касается внутреннего долга, то в текущем году объем процентных платежей по внутренним госзаймам составит 203,2 млрд грн, при этом на погашение необходимо направить 332,8 млрд грн.

С начала специальной военной операции на Украине страны Запада оказывают стране военную и финансовую помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. В 2023 году ЕС обещает выделить Украине финансовую помощь на сумму €18 млрд. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц.