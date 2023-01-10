Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 75,08 (-0,58) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 70,3 (-0,04) Инвестиции, 09 янв, 19:45
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Выплаты по госдолгу Украины в 2023 году составят $18 млрд Экономика, 00:43
В новогоднюю неделю торговые центры Москвы недосчитались покупателей Бизнес, 00:00
Нурмагомедов ушел из ММА. Реакция звезд единоборств на это решение Спорт, 00:00
Bloomberg сообщил о продаже российской нефти по $38 за баррель Политика, 00:00
Сбербанк повысил ставки по ипотеке Финансы, 00:00
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 09 янв, 23:47
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
В посольстве объяснили выход России из антикоррупционной конвенции Политика, 09 янв, 23:40
Появились кадры с места крушения Ан-2 в Ненецком автономном округе Общество, 09 янв, 23:10
Глава энергокомпании объяснил аварийные отключения света в Киеве холодами Политика, 09 янв, 23:05
Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода РБК и РТК-Солар, 09 янв, 23:00
Как бороться со страхами при смене профессии РБК и Школа 21, 09 янв, 22:32
FT узнала о варианте поставок Украине западных танков Политика, 09 янв, 22:29
В Бразилии на акциях протеста задержали около 1,5 тыс. человек Политика, 09 янв, 22:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Выплаты по госдолгу Украины в 2023 году составят $18 млрд

Выплаты по государственному долгу Украины в 2023 году составят 658,4 млрд грн (около $18 млрд). Об этом пишет агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на материалы министерства финансов страны.

Как говорится в материалах Минфина, после того как украинская сторона летом 2022 года заключила соглашения с держателями евробондов и с Парижским клубом об отсрочке выплат в счет погашения коммерческого долга, в 2023 году необходимо заплатить 14,9 млрд грн, в счет обслуживания — 3,1 млрд грн, а по официальным займам, соответственно, 6,2 млрд грн.

Остальные платежи страны будут направлены в МВФ и другие международные финансовые институты.

Что касается внутреннего долга, то в текущем году объем процентных платежей по внутренним госзаймам составит 203,2 млрд грн, при этом на погашение необходимо направить 332,8 млрд грн.

С начала специальной военной операции на Украине страны Запада оказывают стране военную и финансовую помощь. Например, летом Европейский совет одобрил выделение Киеву дополнительной финансовой помощи в размере €9 млрд. В 2023 году ЕС обещает выделить Украине финансовую помощь на сумму €18 млрд. Программа предусматривает финансирование украинского бюджета в размере до €1,5 млрд в месяц. 

Теги
Украина Минфин Украины госдолг Украины Военная операция на Украине
Материалы по теме
FT узнала о варианте поставок Украине западных танков
Политика
В Минобороны Украины сообщили о мощном штурме Россией Соледара
Политика
Глава Минкульта Украины заявил о «замещении» Пушкина и Чайковского
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter