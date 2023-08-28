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На юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком
На юго-востоке Москвы восьмилетний ребенок провалился в яму с кипятком, в результате чего сильно обварил ногу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным телеканала «360», спасательные службы выехали на место происшествия. Других пострадавших нет.
Инцидент произошел на Саратовской улице, во дворе дома 24. Там провалился грунт из-за утечки горячей воды. В результате происшествия ребенок получил ожог ноги. Как сообщает телеграм-канал Mash, ребенка госпитализировали.
В начале августа в Санкт-Петербурге ребенок попал в реанимацию с ожогами 60% тела после того, как зажег палку около бочки горюче-смазочных материалов в автосервисе. Мальчик получил ожоги по всему телу.