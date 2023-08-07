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В Петербурге ребенка госпитализировали с ожогами после игры в автосервис

В Петербурге ребенок попал в больницу с ожогами из-за игры с горящей палкой в автосервисе
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Петербурге ребенок попал в реанимацию с ожогами 60% тела после того, как зажег палку в автосервисе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ребенок приехал вместе с отцом в автосервис на Заповедной улице. Пока мужчина разговаривал со слесарем о починке машины, мальчик зажег палку. Когда отец обернулся на крики сына, на том уже горела одежда. Ребенка госпитализировали.

Piter.tv пишет, что мальчик играл с горящей палкой. Он получил ожоги лица, шеи, груди, живота, спины, ягодиц, правой верхней конечности, левого предплечья, кисти, бедер и правой голени. По данным издания, ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

6 августа в Петербурге мужчина бросил страйкбольную гранату с перцовым газом в толпу участников фурри-фестиваля — встречи поклонников искусства, связанного с антропоморфными животными. Собравшиеся на пикник в Удельном парке сами задержали нападавшего и передали его правоохранителям.

Им оказался 19-летний житель Петербурга, его доставили в отдел полиции, сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти. По данным «Фонтанки», взорвавшаяся граната повредила мужчине палец.

Теги
Санкт-Петербург ребенок реанимация ожоги
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