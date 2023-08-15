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В Новокузнецке маленький ребенок погиб дома от включенной в сеть зарядки

СК завел уголовное дело после смерти от удара током полуторагодовалого мальчика
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после смерти годовалого мальчика, предположительно, от удара током, сообщили в следственном управлении регионального СК.

«Зайдя в комнату, мать обнаружила сына без признаков жизни, рядом лежал провод от зарядного устройства, включенного в розетку. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 13 августа в Новокузнецке, возраст погибшего мальчика — один год и пять месяцев.

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет.

В конце июля подросток погиб после удара током на крыше подстанции в Екатеринбурге. В региональном СК завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

По данным портала E1.ru, инцидент произошел на Советской улице, 40. Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что дети играли в футбол и мяч залетел на здание.

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Кузбасс смерть ребенок
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