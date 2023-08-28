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«Страна» узнала о суициде полковника СБУ после конфликта с начальством

«Страна»: в Киеве полковник СБУ покончил с собой из-за конфликта с начальством
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Киеве полковник СБУ покончил с собой на рабочем месте, заявив о предвзятом отношении руководства и постоянном унижении чести и достоинства, сообщает издание «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

Происшествие произошло 25 августа. Погибший — заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев. Его тело обнаружили в его рабочем кабинете в Киеве.

Рядом с телом был обнаружен рапорт главе СБУ Василию Малюку. В нем Бакаев винит в своей смерти руководство СБУ за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства.

«На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ», — сообщил источник издания.

28 августа в СБУ произошли кадровые перестановки. Президент Украины Владимир Зеленский повысил в должности начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Он назначен замглавы СБУ, до марта эту должность занимал Александр Якушев. А новым начальником управления СБУ по Запорожской области стал Александр Пелин. Ранее, в марте, с этой должности был снят Борис Безрукий. Указы Зеленского опубликованы на сайте украинского президента.

Теги
Украина Киев СБУ самоубийство
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