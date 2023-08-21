Склад с лакокрасочными изделиями загорелся в Подмосковье

В Подмосковье загорелся склад с красками

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На промышленной площадке в городском округе Богородском загорелся склад, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел в административно-складском здании по адресу: г. о. Богородский, ул. Ильича, д. 1, к. 2.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, огонь тушат 80 пожарных и 25 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

ТАСС писал, что на складе находится производство лакокрасочных изделий. Очаг пожара находится на втором этаже.

Накануне в подмосковной деревне Гривно городского округа Подольск загорелся склад маркетплейса Ozon. По данным МЧС, огонь охватил 375 кв. м, горела продукция в коробках на стеллажах. Со склада эвакуировали почти 400 человек.

При тушении пожара задействовали 132 человека и 49 единиц техники. Его локализовали на площади 500 кв. м и ликвидировали за три часа.