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В Красногорске огонь охватил 1 тыс. кв. м крыши жилого многоэтажного дома
МЧС: в Красногорске загорелась крыша четырехэтажного жилого дома на площади 1000 кв. м
В Подмосковном Красногорске загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 10:30, к моменту подготовки этого материала площадь пожара составила более 1 тыс. квадратных метров, пожарные продолжали борьбу с огнем.
Пожар начался с балкона одной из квартир на четвертом этаже. Оттуда пламя перекинулось на крышу.
В доме провели эвакуацию, из опасной зоны вывели 30 человек, включая пятерых детей.