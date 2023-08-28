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В Красногорске огонь охватил 1 тыс. кв. м крыши жилого многоэтажного дома

МЧС: в Красногорске загорелась крыша четырехэтажного жилого дома на площади 1000 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Московской области
Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Подмосковном Красногорске загорелась крыша четырехэтажного жилого дома, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 10:30, к моменту подготовки этого материала площадь пожара составила более 1 тыс. квадратных метров, пожарные продолжали борьбу с огнем.

В Красногорске огонь охватил 1 тыс. кв. м крыши жилого многоэтажного дома
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Пожар начался с балкона одной из квартир на четвертом этаже. Оттуда пламя перекинулось на крышу.

В доме провели эвакуацию, из опасной зоны вывели 30 человек, включая пятерых детей.

Теги
Пожар Красногорск МЧС
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