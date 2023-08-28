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Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко

Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Омской области Хоценко
Владимир Путин и Виталий Хоценко
Владимир Путин и Виталий Хоценко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

На встрече врио губернатора рассказал, что в военной операции на Украине принимают участие 10 тыс. жителей Омской области. По его словам, в это число входят как добровольцы, так и мобилизованные.

Также Хоценко рассказал, какие выплаты получают военнослужащие из региона. Помимо федеральных 195 тыс. руб. они дополнительно получают по 250 тыс. руб. из регионального бюджета: 100 тыс. единовременно и по 50 тыс. в течение трех месяцев.

«Для чего мы это делаем? Для того чтобы на слаживании зарплата была 200 тыс., потому что там у них 50 сейчас, у ребят, мы добавляем 50, получается 100, и вот эти наши 300 тыс., если раскидываем на три месяца, получается по 200 тыс.», — объяснил губернатор.

В начале сентября в Омской области пройдут выборы губернатора. Помимо Хоценко (кандидат от «Единой России») за пост главы региона также поборются депутат Государственной думы Андрей Алехин (КПРФ), Максим Макаленко (ЛДПР), Владимир Казанин («Коммунисты России»).

Хоценко стал врио главы региона в марте 2023 года, до этого с июня 2022-го возглавлял правительство ДНР. Хоценко — выпускник «школы губернаторов» и финалист конкурса «Лидеры России». С 2019 года он возглавлял департамент промышленной политики Минпромторга.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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