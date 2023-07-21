Омские власти объяснили, почему не выдвинули Мизулину в Совет Федерации

Елена Мизулина (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

В список кандидатов на пост сенатора от Омской области было решено включить уроженцем региона и социальных работников, поэтому действующий сенатор Елена Мизулина не вошла в перечень, заявил «РИА Новости» губернатор Виталий Хоценко.

«Мы решили именно на омичах сосредоточиться. Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится и продолжает трудиться в Омске», — рассказал он.

Хоценко добавил, что власти выдвинули трех человек: «Врач, Бережной. Учительница, Чехлова, и тоже омич, политик, Евстифеев. Он работал главным федеральным инспектором, а сейчас работает замом в «Сириусе».

В Омской области в сентябре пройдут выборы губернатора, каждый кандидат должен представить в избирательную комиссию региона три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный губернатор направляет одну из кандидатур в Совфед. Хоценко выдвигается от «Единой России», кроме него о решении баллотироваться заявили кандидаты от КПРФ, СР, ЛДПР и три самовыдвиженца.



РБК сообщал о планах ухода Елены Мизулиной из Совета Федерации в конце июня.

Материал дополняется.