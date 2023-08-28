На юго-западе Москвы курьер на самокате сбил 6-летнего ребенка и скрылся

На юго-западе Москвы курьер на самокате сбил 6-летнего ребенка

Фото: Никита Попов / РБК

Курьер на самокате сбил шестилетнего мальчика в районе Зюзино на юго-западе Москвы и скрылся с места происшествия, сообщает столичная прокуратура.

Инцидент произошел на Черноморском бульваре. Наезд совершил сотрудник службы доставки, который передвигался, предположительно, на электросамокате. Пострадавшему мальчику потребовалась медицинская помощь, уточнили в ведомстве.

«Со слов мамы, в сопровождении которой находился ребенок, курьер остановился, поправил свой рюкзак и уехал. Зюзинская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранительных органов по установлению личности злоумышленника», — говорится в сообщении.

26 августа в Москве задержали 17-летнего водителя самоката, который сбил пятилетнего мальчика на улице Кадырова. Инцидент произошел в районе Южное Бутово. По словам отца мальчика, водитель электросамоката остановился после того, как сбил ребенка, но спустя непродолжительное время скрылся с места происшествия. Пострадавшего мальчика положили в больницу.