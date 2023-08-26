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В Москве задержали водителя самоката, сбившего ребенка на улице Кадырова

МВД: в Москве задержали водителя самоката, сбившего ребенка на улице Кадырова
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Полицейские задержали водителя самоката, сбившего пятилетнего мальчика на улице Кадырова в Москве, сообщает «МВД Медиа».

«В результате проведенного комплекса мероприятий, сотрудниками полиции установлен и задержан несовершеннолетний местный житель. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.

В столичной прокуратуре сообщили, что задержанному 17 лет.

26 августа в московском районе Южное Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, сообщали в прокуратуре. По словам отца мальчика, водитель электросамоката остановился после того, как сбил ребенка, но спустя непродолжительное время скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Теги
МВД прокуратура задержание Москва
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