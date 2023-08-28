Россиянка пропала во время дайвинга недалеко от Хургады в Египте

В Египте во время дайвинга пропала россиянка

Фото: Сергей Завгородный / Shutterstock

В Египте россиянка пропала во время занятий дайвингом, сообщает 78.ru.

По данным издания, женщина погружалась под воду 26 августа у острова Гифтун южнее Хургады под присмотром профессионалов, но пропала из поля зрения. По словам гидов, она и ее муж превысили разрешенную глубину погружения и опустились на 110 м. Однако мужчине стало плохо, и он поднялся на поверхность, тогда как женщина продолжила погружение.

После этого была развернута спасательная операция. По данным телеграм-канала Shot, в поисках задействовали три лодки. Супруг женщины написал письмо губернатору Хургады, призывая направить на место вертолет.

Телеграм-канал уточнил, что Юрий и Кристина Осиповы приехали в Египет на десятидневный отдых из Санкт-Петербурга. У них четверо детей.

В начале июня на курорте в Хургаде 23-летний уроженец Архангельска Владимир Попов погиб при нападении акулы. Его останки передали специализированной компании для перевозки в Россию.

Рыбу позднее поймали. Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря в Египте сделают из нее чучело и выставят в музее при институте.

После этого генконсульство России в Хургаде дало отдыхающим рекомендации, в том числе сохранять бдительность в воде, строго соблюдать запреты на купание и дайвинг, устанавливаемые египетскими властями, и реагировать на сигналы береговой охраны и сотрудников гостиниц по выходу на сушу.