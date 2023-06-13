Из убившей россиянина в Хургаде акулы сделают мумию для музея

Чучело напавшей на россиянина акулы выставят в египетском музее

Фото: Григорий Катаев / Reuters

Специалисты Института морских наук и заповедников Красного моря в Египте сделают чучело из напавшей на россиянина в Хургаде акулы, сообщает Al-Arabiya. Оно будет выставляться в музее при институте.

8 июня на египетском курорте гражданин России погиб при нападении акулы. Рыбу позже поймали.

Останки россиянина передали специализированной компании для их перевозки в Россию, рассказал ТАСС генеральный консул в Хургаде Виктор Воропаев.

По данным телеграм-канала Baza, погибший мужчина не был туристом и давно жил в Египте. Источник канала Mash сообщал, что жертвой акулы стал 23-летний уроженец Архангельска Владимир Попов.