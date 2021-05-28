Экс-глава украинской разведки умер на дайвинге в Египте

Виктор Гвоздь (Фото: victor.hvozd.3 / Facebook)

Бывший глава украинской Службы внешней разведки Виктор Гвоздь умер на 63-м году жизни в больнице в Египте. Об этом сообщил Obozrevatel со ссылкой на источники.

По данным cсобеседников издания, Гвоздю стало плохо во время дайвинга близ города Дахаб. Он погрузился в воду, но не всплыл на поверхность. Спасатели обнаружили мужчину, провели ему на берегу сердечно-легочную реанимацию и доставили в госпиталь.

О смерти Гвоздя также пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники. По данным издания, он долго пробыл под водой и его очень быстро подняли с глубины 40 м, что грозит проблемами с декомпрессией.

Гвоздь находился в Египте на отдыхе с женой, пишет Obozrevatel. Он увлекался дайвингом и путешествовал.

Виктор Гвоздь возглавлял СВР Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года. Он был уволен с должности действующим президентом Украины Петром Порошенко.