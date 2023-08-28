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На пляже под Туапсе мужчина из ревности 15 раз ударил ножом знакомую

СК Кубани: на пляже под Туапсе мужчина из ревности 15 раз ударил знакомую ножом

На пляже одного из санаториев в поселке Сосновый Туапсинского района 25-летний житель Туапсе из ревности нанес знакомой 15 ударов ножом. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

По данным следствия, 35-летняя женщина приехала из Салехарда. Нападавшего остановили очевидцы, пострадавшей оказали медицинскую помощь. Мужчина попытался скрыться, но его задержали и передали полицейским.

На жителя Туапсе завели уголовное дело, его обвиняют в покушении на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК). Следствие будет просить суд заключить его под стражу.

В начале августа в районе Старая Сортировка в Екатеринбурге 15-летний из ревности зарезал 17-летнюю девушку, сообщали издание E1 и телеграм-канал Ural Mash. По их данным, убийство роизошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской, где парень и девушка были в гостях. Школьник пытался расчленить тело в ванной в квартире друга.

Юношу задержали. На допросе он заявил, что девушка провоцировала его, «гуляла с другими парнями», пишет «Екатеринбург Онлайн» со ссылкой на источник. «Во время допроса <...> не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что задержанный употребляет наркотики. Школьник признал вину в убийстве.

Теги
Краснодарский край Кубань пляж ревность нож Следственный комитет
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