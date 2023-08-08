Зарезавший 17-летнюю подругу подросток обвинил убитую в провокации

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Задержанный по подозрению в убийстве 17-летней подруги школьник заявил на допросе, что девушка провоцировала его. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Екатеринбург Онлайн».

Собеседник издания передал слова подростка на допросе о том, что девушка «гуляла с другими парнями» и он ревновал ее. «Во время допроса <...> не плакал, держался спокойно. Жалел, но не ее, а себя», — рассказал источник.

Он уточнил, что задержанный, как оказалось, уже давно употребляет наркотики. В полиции он написал явку с повинной и признался в убийстве.

По словам близких, подросток — агрессивный, дерзкий и физически крепкий парень, который не испытывал трудностей с тем, чтобы начать драку или конфликт «на ровном месте». При этом он пользовался успехом у девушек.

Его жертва умерла не сразу, подросток топил ее ванной, избивал руками и подручными предметами, вся ванная комната была забрызгана кровавыми сгустками, рассказали источники. Подросток добил ее ножом.

Убийство произошло 6 августа 2023 года в районе Старая Сортировка в Екатеринбурге, СМИ сообщили о нем на следующий день.

Убийство произошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской, где парень и девушка были в гостях. Телеграм-канал Ural Mash сообщал, что школьник попытался расчленить тело убитой девушки в ванной.



Источник «Уралинформбюро» писал, что парень и девушка распивали спиртные напитки. Подросток приревновал девушку, началась потасовка, в порыве агрессии он зарезал подругу. Полицию вызвали соседи.

