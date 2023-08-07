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В Екатеринбурге школьник зарезал подругу из-за ревности

В Екатеринбурге 15-летний школьник зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В районе Старая Сортировка в Екатеринбурге 15-летний подросток зарезал из ревности 17-летнюю девушку, сообщает E1 со ссылкой на источник.

Убийство произошло в квартире многоэтажки на улице Надеждинской, где парень и девушка были в гостях. В Следственном комитете не комментируют это убийство, пишет E1. По словам читателя издания, подростка задержали.

Телеграм-канал Ural Mash также пишет, что школьник зарезал девушку из ревности. Затем он попытался расчленить тело в ванной в квартире друга. По данным телеграм-канала, убийцу задержали.

Источник «Уралинформбюро» утверждает, что школьники распивали спиртные напитки. Подросток приревновал девушку, началась потасовка, в порыве агрессии он зарезал подругу. Полицию вызвали соседи.

В Белгородской области 6 августа Следственный комитет завел уголовное дело по факту убийства 15-летней местной жительницы. Девушка пропала 4 августа, ее искали полицейские, волонтеры и силы территориальной обороны. Через два дня тело пропавшей нашли с признаками насильственной смерти.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Максимальное наказание — 15 лет лишения свободы.

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Теги
Екатеринбург убийство школьники подростки
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