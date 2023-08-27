Павла Астахова не пустили в Грузию

Павел Астахов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Российского адвоката Павла Астахова не пропустили в Грузию на границе с Арменией, рассказал он ТАСС.

Астахов планировал въехать через страну в Турцию на съемки фильма о Ноевом ковчеге и Всемирном потопе совместно с телеканалом «Спас». По словам адвоката, его и режиссера фильма задержали на семь часов: у них отобрали документы, досмотрели личные вещи и просили подписать протоколы. Позже им отказали во въезде.

Астахов назвал действия грузинских пограничников «провокацией» и «произволом». Ему пришлось вернуться в Армению и добираться до места через Стамбул.

Астахов, бывший уполномоченный при президенте России по правам ребенка, попал под санкции Киева в 2015 году. Ему запретили въезд на Украину и заморозили счета.

Грузия стала одним из самых популярных направлений у россиян, уезжавших из России после начала спецоперации. После того как президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, на единственном наземном КПП на российско-грузинской границе «Верхний Ларс» в Северной Осетии образовались очереди. В прошлом году, по данным МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России.



Грузия неоднократно отказывала россиянам во въезде. В начале августа пограничники не пустили в страну актера Виталия Гогунского, который сыграл Кузю в сериале «Универ». Директор Гогунского Табриз Шахиди отметил, что актера могли не впустить в страну по «политическим причинам». Артист родился в городе Кременчуге в Полтавской области Украины. Сам он говорил, что «мы все по факту из Советского Союза», и называл «столицей своей родины» Москву.

В феврале в страну не пустили Филиппа Дзядко — брата главреда канала «Дождь» Тихона Дзядко (и журналист, и канал признаны в России иноагентами, также «Дождь» признан «нежелательной организацией»). Он говорил РБК, что причину такого решения ему не объяснили. При этом Филипп Дзядко на тот момент уже почти год проживал в Грузии.

