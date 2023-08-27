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В Казахстане стало на 70% больше компаний с российским капиталом

Компаний с российским капиталом в Казахстане стало больше на 70%
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Число компаний с российским капиталом в Казахстане выросло за год на 70%, рассказал «РИА Новости» торговый представитель России в республике Антон Логинов.

По официальным данным на 1 августа, в Казахстане зарегистрирована 41 тыс. зарубежных организаций. «Среди них 18 тыс. имеют российский капитал (плюс 70% к прошлому периоду), в основном это предприятия малого и среднего бизнеса», — сказал Логинов. Большинство из них — предприятия малого и среднего бизнеса, доля крупного бизнеса не превышает доли процента, уточнил он.

Торгпред объяснил, что россиянам просто открыть бизнес в Казахстане: получить специальный идентификационный номер можно за срок до семи рабочих дней.

По словам Логинова, пока сложно оценить вклад российских предприятий в рост объема экономики Казахстана, на это может уйти несколько лет.

Казахстан стал одним из самых популярных направлений у россиян, которые уехали из страны после того, как президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября 2022 года. К концу ноября на территорию республики въехало 400 тыс. россиян, после окончания мобилизации около 100 тыс. оставались в Казахстане.

По оценкам Министерства национальной экономики республики, за январь—октябрь 2022 года ВВП Казахстана вырос на 2,5%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 6,7%. Это значительно меньше, чем в соседних Армении и Грузии, куда также массово поехали россияне.
 

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