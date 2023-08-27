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Рейс Москва — Минводы посадили в Волгограде из-за самочувствия пассажира

Рейс Москва — Минводы посадили в Волгограде из-за самочувствия пассажира
Фото: Евгений Пашнин / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Евгений Пашнин / Transport Photo Images / Global Look Press

Пассажирский самолет Airbus, следовавший по маршруту Москва — Минеральные Воды, подал в полете сигнал тревоги и решил совершить вынужденную посадку в Волгограде, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

По словам собеседника «Интерфакса», самолет вылетел из столичного аэропорта «Шереметьево» и спустя полтора часа полета подал сигнал бедствия.

Борт запросил экстренную посадку из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили «РИА Новости» в аэропорту Волгограда. ТАСС пишет, что лайнер благополучно сел в Волгограде.

После посадки пассажира, которому стало плохо, передали медицинским работникам, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняла рейс.

Согласно данным онлайн-табло, рейс SU1304 вылетел из Москвы в 8:13 и должен был приземлиться в Минеральных Водах в 11:09.

РБК направил запрос в аэропорт Волгограда.

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24 августа в аэропорту Минеральных Вод сел пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс U6 306 следовал по маршруту Екатеринбург — Сочи. Во время полета командир самолета принял решение об экстренной посадке в связи со срабатыванием сигнализации. В авиакомпании не уточнили, какая именно система дала сбой, но назвали это срабатывание ложным. Источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что посадка самолета прошла успешно.

Теги
самолет экстренная посадка Москва Минеральные Воды Волгоград новости
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