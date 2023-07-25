Летевший из Сочи в Москву самолет после отказа двигателя сел в Шереметьево

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пассажирский самолет, летевший из Сочи в Москву и запросивший экстренную посадку, благополучно приземлился в Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе столичного аэропорта.

«Воздушное судно совершило посадку благополучно. Оперативные службы аэропорта обеспечили необходимые мероприятия», — говорится в сообщении.

Причиной, по которой самолету пришлось экстренно сесть в Шереметьево, стал отказ одного из двигателей, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. «Причина отказа двигателя устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

По данным источника «РИА Новости», в полете у самолета сработал датчик отказа двигателя.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Сочи в 12:23 и приземлился в Москве в 15:25.

РБК направил запрос в «Аэрофлот», в транспортную полицию ЦФО.

9 июля самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines), который следовал по маршруту Москва — Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде. Как объяснили «РИА Новости» в аэропорту города, рейс № 2169 сел в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. В областном комитете здравоохранения уточнили, что медицинская помощь потребовалась шестилетней девочке, ее отвезли в городскую больницу № 8, угрозы ее жизни не было.