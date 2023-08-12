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Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: один человек погиб после камнепада в районе горы Дых-Тау в Кабардино-Балкарии
Альплагерь &laquo;Безенги&raquo;
Альплагерь «Безенги» (Фото: РБК)

В Черекском районе Кабардино-Балкарии группа туристов из пяти человек попала под камнепад, сообщается в телеграм-канале регионального управления МЧС.

ЧП произошло в районе альпинистского лагеря «Безенги» на высоте 3,5 тыс. м. Информация о произошедшем поступила в МЧС в 06:00 мск 12 августа.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве шести человек и одной единицы техники», — сообщили в ведомстве.

Позже директор альплагеря «Безенги» Алий Анаев сообщил ТАСС об одном погибшем и пяти пострадавших. «Около 2 часов ночи в районе «Судейские ночевки» обвалилась горная порода с горы Дых-Тау, на этом месте ночевали две группы альпинистов и туристов из Санкт-Петербурга», — уточнил он.

В МЧС позже сообщили, что под камнепад попали две группы туристов, в одной — шесть человек (один человек погиб, пятеро пострадали), во второй — трое (есть пострадавшие, число не уточняется). Обе тургруппы были зарегистрированы в МЧС, к ним отправили вертолет со спасателями.

Гора Дых-Тау находится в пределах Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, на Боковом хребте Большого Кавказа. Высота Дых-Тау составляет 5 205 м (вторая после Эльбруса, чья высота — 5 642 м).

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4 июня российские туристы попали под камнепад в Юпшарском каньоне в Абхазии. По данным МЧС республики, на автомобиль УАЗ, в которой находились 27-летний мужчина и 28-летняя женщина, с отвесных скал упали камни. В итоге мужчина погиб, женщину с переломом ноги доставили в больницу.

Теги
Кабардино-Балкария камнепад туристы МЧС
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