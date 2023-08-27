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На севере Бурятии пять человек пропали при сплаве по реке на катамаранах

МЧС: на севере Бурятии пять человек пропали при сплаве по реке на катамаранах

Зарегистрированная туристская группа из пяти человек пропала в Северо-Байкальском районе Бурятии во время сплава на двух катамаранах по реке Тыя. Об этом сообщает МЧС по республике.

«В назначенное время группа не вышла с маршрута, сегодня для оказания помощи туристам было принято решение о начале поисково-спасательной операции», — говорится в сообщении.

В спасательной операции принимают участие пять человек и две единицы техники. К реке Тыя их доставили на вертолете Ми-8.

В июле в Пермском крае пропала группа туристов из 22 человек (из них 11 были детьми). Исезновение произошло у реки Усьва, где туристы должны были пройти 175 км на катамаранах. 9 июля их ждали в поселке Усьва, однако туристы туда не прибыли и не вышли на связь.

Туристы нашлись 11 июля. Никто из них не пострадал. Им разрешили продолжить движение по ранее запланированному маршруту. 

Теги
туристы Бурятия пропавшие без вести МЧС Вертолет Ми-8
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