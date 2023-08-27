Сальдо сообщил об активизации ВСУ на Днепре

Украинские военные активизировались на Днепре в Херсонской области, однако успеха не получили. Об этом в интервью ТАСС рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

«Определенная активизация противника в акватории Днепра в последнее время имела место. Началось все с Казачьих Лагерей. <...>. Ничего у них, конечно, не вышло», — сказал Сальдо.

Ранее глава пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян рассказал, что российские войска уничтожили три лодки с диверсантами в районе населенных пунктов Бургунка и Садовая. Погибли до шести человек личного состава ВСУ. Бургунка и Садовая находятся в Херсонской области.

В начале августа ВСУ пытались перебросить личный состав на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Российские войска уничтожили огнем из стрелкового оружия и гранатометов три катера, перевозивших до 15 украинских военных, у островов Борщевой и Белогрудый.