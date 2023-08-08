Российские военные пресекли переброску ВСУ на катерах в устье Днепра

Минобороны: ВС России пресекли две попытки переброски бойцов ВСУ на катерах в устье Днепра

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Российские военные пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра на херсонском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян в разговоре с ТАСС.

По его словам, ВС России уничтожили огнем из стрелкового оружия и гранатометов три катера, перевозивших до 15 украинских военных, у островов Борщевой и Белогрудый.

Помимо этого, российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы в корабельном районе Херсона уничтожили 120-миллиметровый миномет вместе с расчетом.

Ранее 8 августа глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов рассказал об успешном отражении российскими войсками атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР. Также был уничтожен склад боеприпасов недалеко от Владимировки и пункта временной дислокации украинских войск в районе Угледара.

Кодрян 29 июля сообщил, что артиллеристы группировки войск «Днепр» плотным огнем накрыли группы украинских диверсантов возле села Садовое в Херсонской области.

Российские военные также нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы в районе Антоновки, Широкой Балки и Приднепровского в Херсонской области, в результате чего была уничтожена автомобильная техника.