Москвичей предупредили о схеме мошенничества с «заменой домофонов»

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В некоторых районах Москвы мошенники начали расклеивать фальшивые объявления о замене домофонов в многоквартирных домах за счет управляющей компании. Об этом сообщила Государственная жилищная инспекция столицы.

Жилищные инспекторы порекомендовали в случае появления объявления о замене домофона связаться с управляющей организацией и уточнить, размещала ли она подобное сообщение. Также стоит спросить, имеет ли право заменять домофоны организация, которая эти объявления развешивает.

В инспекции попросили граждан «ни в коем случае не сканировать QR-коды из объявлений». Объявления, которые расклеивают мошенники, содержат QR-коды, ведущие на фишинговый сайт. С их помощью злоумышленники могут получить доступ к персональным и платежным данным граждан. Кроме того, есть риск, что мошенники попадут в квартиру под предлогом раздачи новых ключей от домофонов.

На аналогичную схему мошенничества также жаловались жители Краснодара, Санкт-Петербурга, Волгограда, Ростова-на-Дону и других городов. Только в Краснодаре с начала года в полицию поступило более 100 обращений о мошенничестве, связанном с объявлениями о замене домофонов. Возбуждено 15 уголовных дел, сообщило местное управление МВД.