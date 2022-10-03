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Мошенники вынудили пенсионера из Москвы продать квартиру и украли ₽12 млн

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Мошенники украли у московского пенсионера более 12 млн руб., обманом заставив его продать квартиру, оформить кредит и перевести свои сбережения злоумышленникам, сообщил РБК источник в ГУ МВД по столице и в территориальном отделе полиции.

С начала августа до середины сентября пенсионеру 1950 года рождения звонили неизвестные и представлялись сотрудниками Центробанка России и ФСБ. Они вынудили мужчину снять деньги со своего счета и перевести его на их счет «под предлогом сохранения денежных средств». Затем мошенники потребовали, чтобы пенсионер оформил кредит, и деньги он тоже перевел на счет неизвестных.

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Кроме того, злоумышленники убедили мужчину продать его квартиру в районе Теплый стан, чтобы пресечь «мошеннические действия» с ней. Деньги, вырученные от сделки, пенсионер также направил злоумышленникам. В итоге он остался без жилья.

Общий ущерб от действий мошенников составил 12 млн 95 тыс. руб. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.

Теги
мошенничество квартира Москва
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