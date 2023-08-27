На гавайском острове началась эвакуация из-за риска новых лесных пожаров

На острове Мауи на Гавайях вспыхнул пожар на территории в четыре гектара. Власти организовали эвакуацию в районе Лахайна сообщает газета The Washington Post.

Район Лахайна находится в нескольких милях от территории, в которой ранее бушевали сильные лесные пожары. Пожарные приступили к тушению возгорания при помощи вертолетов. При этом администрация Мауи заявила, что пожар не представляет особой угрозы, однако местные жители эвакуированы для безопасности.

На Гавайях в начале августа произошли лесные пожары, их причиной называют засуху и ураганный ветер. Больше всего разрушений произошло в городе Лахайна. Историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, была «сожжена дотла», сказал мэр округа Ричард Биссен.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». Стоимость восстановления Лахайны оценивают в $5,5 млрд, повреждены более 2,2 тыс. построек, разрушено или сожжено более 850 га земли.

16 августа Грин сообщил, что жертвами пожаров стали 110 человек. Еще 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести. Разбор завалов в городе продолжается.