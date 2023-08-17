Число погибших из-за лесных пожаров на Гавайях выросло до 110 человек
Число погибших в результате лесных пожаров на одном из островов Гавайев Мауи составляет 110 человек, сообщил губернатор штата Джош Грин, передает CNN.
При этом более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести, добавил губернатор.
На Гавайях с 8 августа бушуют лесные пожары, их причиной называют засуху и ураганный ветер. Больше всего разрушений в городе Лахайн на севере острова Мауи — историческая часть курортного города, который в прошлом был столицей Королевства Гавайи, «сожжена дотла», говорил мэр округа Ричард Биссен.
Губернатор штата Гавайи Грин назвал воздействие лесных пожаров на Мауи «крупнейшим стихийным бедствием в истории штата». Стоимость восстановления Лахайна оценивают в $5,5 млрд, повреждены более 2,2 тыс. построек, разрушено или сожжено более 850 га земли.