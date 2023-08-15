МЧС: спасатели второй день ищут пропавших в горах на Кубани отца и сына

Спасатели пока не нашли пропавших в горах на Кубани туристов

Фото: МЧС России

Спасатели второй день ищут туристов, пропавших в горах в Краснодарском крае. Об этом сообщается на странице Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристы — отец и сын 1963 и 1990 года рождения — отправились в поход из Майкопа 5 августа. Они планировали пройти через гору Большой Тхач и выйти по направлению к поселку Красная поляна до 11 августа, но этого не произошло.

Последний раз на связь они выходили 8 августа с перевала Тхач. С просьбой организовать поиск туристов обратился родственник пропавших.

В операции по поиску туристов участвуют несколько групп спасателей. Накануне они уже обследовали долины рек Бзерпь, Уруштен и Бамбачка, а также устье реки Синей. По результатам первого дня работы спасатели не нашли никаких следов пропавших туристов.

15 августа сотрудники МЧС ведут поиск в районе Бурьянистой поляны, продвигаясь до метеостанции горы Джуги. Также туристов разыскивают на склоне хребта Дзювя, одна группа спасателей идет по направлению долины реки Уруштен, вторая — к реке Кише. Пропавших ищут и с воздуха, осматривая территории с борта вертолета.