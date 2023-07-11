В Пермском крае нашли пропавших на реке туристов

Все туристы, совершавшие сплав по реке на Урале, живы и здоровы. Им разрешили продолжить движение по маршруту

Вид на реку Усьва (Фото: Wikimedia Commons)

В Пермском крае нашли туристов, которые пропали на реке Усьва. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона, передает «РБК Пермь».

«Все туристы живы и здоровы, медиками будет в дальнейшем проведено обследование и дана оценка состояния здоровья», — говорится в сообщении министерства.

Издание 59.ru сообщило, что туристов нашли спасатели губахинского аварийно-спасательного формирования. Было принято решение не эвакуировать их и позволить продолжить движение по маршруту.

Об исчезновении группы туристов стало известно утром во вторник. Сообщалось, что 22 человека (в том числе 11 детей) отправились на сплав по реке Усьва еще 4 июля и должны были в общей сложности пройти 175 км на катамаранах. 9 июля их ждали в поселке Усьва, однако туристы туда не прибыли и не вышли на связь.

В поисках участвовали пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Помимо этого из Казани в Пермский край вылетел вертолет с медиками.