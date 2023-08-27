Сильный туман в Москве задержал 12 авиарейсов

Из-за сильного тумана в Москве в столичных аэропортах задержаны порядка 12 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 3:00, во Внуково задержали шесть рейсов, три рейса отменены. В Домодедово задержаны три рейса, один отменен. В Шереметьево задержаны три рейса.

Ранее пресс-служба МЧС Москвы распространила предупреждение о сильном тумане в столице с 22:00 26 августа до 07:00 27 августа. Ухудшение видимости в ведомстве оценили на 200-700 метров.

В середине июля из-за густого тумана были отменены 20 рейсов в аэропорту Красноярска.