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Сильный туман в Москве задержал 12 авиарейсов

Порядка 12 рейсов оказались задержанными в аэропортах Москвы из-за сильного тумана

Из-за сильного тумана в Москве в столичных аэропортах задержаны порядка 12 рейсов. Это следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 3:00, во Внуково задержали шесть рейсов, три рейса отменены. В Домодедово задержаны три рейса, один отменен. В Шереметьево задержаны три рейса.

Ранее пресс-служба МЧС Москвы распространила предупреждение о сильном тумане в столице с 22:00 26 августа до 07:00 27 августа. Ухудшение видимости в ведомстве оценили на 200-700 метров.

В середине июля из-за густого тумана были отменены 20 рейсов в аэропорту Красноярска. 

Теги
Москва туман Внуково Шереметьево Домодедово МЧС
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