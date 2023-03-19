В аэропорту Сочи отменили десятки рейсов из-за тумана

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В международном аэропорту Сочи из-за тумана отменили 39 рейсов, сообщили РБК в пресс-службе оператора кубанских аэропортов ГК «Аэродинамика».

«Туман и низкая облачность не позволяют экипажам совершать посадку в аэропорту. Авиакомпании переносят рейсы на более поздний период», — говорится в сообщении.

Также отменили 26 прилетов, следует из данных онлайн-табло аэропорта по состоянию на 11:02 мск.

Оператор отметил, что в ночь на воскресенье было выполнено только два рейса из 57 запланированных. Сейчас 16 воздушных судов находятся на запасных аэродромах. Улучшение погодных условий ожидается 20 марта с 12:00.

19 марта «Аэрофлот» из-за неблагоприятных метеоусловий отменил 27 рейсов: десять рейсов Москва — Сочи, восемь рейсов Сочи — Москва, а также рейсы из Перми, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга в Сочи и из Сочи в Екатеринбург, Самару, Уфу, Санкт-Петербург. Еще четыре рейса отменяются 20 марта: два рейса из Сочи в Москву, рейс из Сочи в Пермь, рейс из Сочи в Екатеринбург.