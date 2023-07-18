В аэропорту Красноярска задержали 20 рейсов из-за непогоды

В аэропорту Красноярска задержали 14 рейсов на прилет и шесть на вылет из-за тумана

В аэропорту Красноярска задержали 20 рейсов из-за густого тумана, сообщила пресс-служба аэропорта в телеграм-канале.

Посадка временно запрещена 14 рейсам, еще шесть задержаны на вылет.

На прилет задержаны рейсы из Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Оша и Ташкента. Большинство из них уже покинули аэропорты отправления.

Ожидается, что они приземляться в городе между 9:30 и 10:30 по местному времени (5:30-6:30 мск), уточнили в пресс-службе.

По данным с табло красноярского аэропорта, на вылет задержанными остаются четыре рейса в Норильск, Владивосток, Москву и Сочи. На прилет по состоянию на 5:40 мск задержано девять рейсов.

О тумане в центральных и южных частях Красноярского края ранее предупреждалорегиональное управление МЧС. Ведомство прогнозировало, что он образуется в ночь на 18 июля. Красноярск находится в южной части региона.