Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки

ПВО уничтожила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Еще один беспилотник утром сбили над Шебекинским районом, о пострадавших не сообщалось. Один из поселков подвергся обстрелу, ранены шесть человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбили беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, это был дрон самолетного типа, который запустила украинская сторона. Аппарат сбили в 14:15 мск.

Это вторая за сутки попытка атаки дрона на Белгородскую область. Утром 26 августа беспилотник сбили над территорией Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины. Гладков говорил, что это произошло возле села Купино; о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день, по словам Гладкова, украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадали шесть человек, повреждения получили 16 домовладений, два предприятия, социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. С начала военных действий на Украине власти региона регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов.