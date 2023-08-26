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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили второй дрон за сутки

Губернатор Гладков: система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
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Военная операция на Украине
ПВО уничтожила дрон самолетного типа на подлете к Белгороду. Еще один беспилотник утром сбили над Шебекинским районом, о пострадавших не сообщалось. Один из поселков подвергся обстрелу, ранены шесть человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российская система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, на подлете к городу сбили беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, это был дрон самолетного типа, который запустила украинская сторона. Аппарат сбили в 14:15 мск.

Это вторая за сутки попытка атаки дрона на Белгородскую область. Утром 26 августа беспилотник сбили над территорией Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины. Гладков говорил, что это произошло возле села Купино; о пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В этот же день, по словам Гладкова, украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадали шесть человек, повреждения получили 16 домовладений, два предприятия, социальный и спортивный объекты, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.

В Белгородской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования. С начала военных действий на Украине власти региона регулярно сообщают об обстрелах и атаках дронов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород Минобороны беспилотники дроны
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