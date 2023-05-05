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На двух островах в Хабаровске загорелась сухая трава

МЧС: на островах Дачный и Кабельный в Хабаровске загорелась сухая растительность

На двух островах в Хабаровске загорелась сухая трава
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На островах Дачный и Кабельный в Хабаровске загорелась сухая растительность. Об этом сообщает МЧС.

Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра и большого количества сухостоя. На территории островов нет жилых домов, «повреждены несколько полуразрушенных, неэксплуатируемых строений». Пострадавших нет.

К тушению привлекли спасателей регионального поисково-спасательного отряда и других подразделений МЧС России. На борьбу с огнем отправили вертолет МИ-8 и самолет БЕ-200ЧС.

Позже в МЧС сообщили о ликвидации очагов возгорания. Авиация МЧС сбросила в общей сложности 220 т воды.

В конце апреля на острове Кабельный произошел крупный пожар, спасатели тушили его несколько часов.

Теги
Хабаровск МЧС Пожар
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