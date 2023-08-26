В пострадавшем от ракеты музее в Таганроге проведут экскурсию

В Таганроге проведут экскурсию по пострадавшему от падения ракеты музею

Фото: artmuseumtgn / VK

В Таганроге 28 августа проведут экскурсию по музею, который пострадал после попадания ракеты в конце июля, говорится на сайте Таганрогского художественного музея.

В музее сообщили, что экскурсия проводится строго по записи. Она пройдет ровно через месяц с момента падения ракеты.

«Сейчас у вас есть возможность посетить территорию пострадавшего музея, ощутить весь масштаб произошедшей трагедии, увидеть эпицентр падения ракеты и последствия ее удара», — говорится в сообщении.

В музее не рекомендовали экскурсию «особо впечатлительным» и детям до 14 лет.

Ракета упала в центре Таганрога около 16:00 28 июля. Взрыв произошел в районе Таганрогского художественного музея в центральном районе города. Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнял, что в результате были разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Ударной волной также выбило рамы в окнах и на балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома. При взрыве пострадали 22 человека, в том числе один ребенок. Жертв не было.



Российское Минобороны назвало причиной взрыва удар модифицированной зенитной ракетой комплекса С-200. Российская ПВО отразила атаку, на центр города упали обломки ракеты. Ведомство возложило на Киев ответственность за атаку. СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК).