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Эксперты назвали пострадавшие при взрыве в Таганроге картины и скульптуры

Русский музей: при взрыве ракеты у музея в Таганроге пострадали 22 произведения искусства
Обстановка на месте взрыва в Таганроге, 28 июля 2023&nbsp;г.
Обстановка на месте взрыва в Таганроге, 28 июля 2023 г. (Фото: golubev_vu / Telegram)

При взрыве ракеты в Таганроге вблизи художественного музея 28 июля значительные повреждения получили девять произведений живописи, графики и скульптуры, а всего пострадали 22 произведения, говорится в пресс-релизе Русского музея в Петербурге, поступившем в РБК.

Русский музей сообщил, что направит в Таганрог команду реставраторов для восстановления поврежденных шедевров.

Ущерб получили картины «Изумрудный шарф» Виктора Борисова-Мусатова, эскиз декорации к опере «Юдифь» Валентина Серова, «Терраса» Константина Коровина. Серьезнейший урон был нанесен мраморному «Портрету мальчика» Христофора Геворкяна: мрамор раскололся на две части. Также были повреждены работы Зинаиды Серебряковой, Николая Рериха, Филиппа Малявина, Леонида Туржанского и других авторов. Всего из фондов Таганрогского музея пострадали 22 произведения.

«Русский музей, конечно, не мог остаться в стороне и пришел на помощь своим друзьям и коллегам. Ведь, во-первых, Таганрог и Санкт-Петербург связаны неразрывно: эти города были созданы Петром Великим. Кроме того, Таганрогский художественный музей, обладающий ценной коллекцией произведений русского искусства, вошел в Ассоциацию художественных музеев России, и я уверена, что наше сообщество художественных музеев окажет всю возможную поддержку в восстановлении условий для полноценной работы», — заявила генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Ранее директор Государственного исторического музея в Москве Алексей Левыкин рассказал о готовности помочь музею в Таганроге.

«Государственный исторический музей выражает свою поддержку коллегам из Таганрогского художественного музея, пострадавшего сегодня при обстреле города. Таганрогский художественный музей — жемчужина музейного наследия России. Государственный исторический музей готов оказать помощь коллегам», — цитирует его «РИА Новости».

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Сразу после взрыва губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что больше всего пострадала территория Таганрогского художественного музея.

«Разрушены стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного дома», — уточнил глава региона.

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