От ГКЧП до Дома Советов: чем известен глава администрации Ельцина Филатов

События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Свято-Данилов монастырь, переговоры представителей президента, Верховного Совета и Конституционного суда в резиденции Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.

В 1993 году Филатов вел переговоры со сторонниками Верховного Совета со стороны Ельцина. Он рассказывал, что в Верховном совете победила группа противников мирного урегулирования ситуации, после чего дипломатия стала бессильна. «В Свято-Даниловом монастыре, куда я приехал в пятом часу вечера, [Юрий] Воронин зачитывал нам ультиматум, а патриарх Алексий II сидел весь бледный. Прямо там у него случился инфаркт, после чего всех попросили покинуть помещение. Так эти переговоры и завершились», — пересказывал Филатов события тех дней.

Бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц иначе запомнил процесс переговоров сторон. По его словам, «Филатов и [Юрий] Лужков сорвали переговоры, а обвинили делегацию Верховного совета. Один из депутатов мне говорил, что слышал, как они шептались, что, мол, президент такое не подпишет».

