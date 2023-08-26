От ГКЧП до Дома Советов: чем известен глава администрации Ельцина Филатов
Филатов умер на 88 году жизни. Он участвовал в обороне Белого дома в 1991 году, а в 1993-м вел переговоры с Верховным советом со стороны Ельцина. После победы президента он возглавил администрацию и руководил его штабом в 1996-м
1993 год, внеочередной съезд народных депутатов продолжает работу в Большом Кремлевском дворце. На снимке Сергей Филатов в перерыве между заседаниями.
Филатов родился в 1936 году в Москве. После окончания Московского энергетического института он работал на заводе «Серп и молот» в Москве и заводе им. Хосе Марти на Кубе, с 1986 года был заведующим отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова. В 1990-м его избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации. С января по ноябрь 1991 года занимал должность секретаря Президиума Верховного Совета РСФСР.
1992 год. Первый зампред Верховного Совета РФ Сергей Филатов на встрече с родными и близкими Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского, погибших 20 августа 1991 года при защите Дома Правительства.
Во время путча ГКЧП в 1991 году Филатов был главой депутатского штаба обороны Белого дома, с апреля следующего года вошел в число постоянных членов Совета безопасности России.
Встреча Филатова с главой делегации Генеральной ассамблеи НАТО, председателем подкомитета по делам Восточной Европы и СНГ Яном Петерсоном, 1992 год.
События 21 сентября — 5 октября 1993 года в Москве. Свято-Данилов монастырь, переговоры представителей президента, Верховного Совета и Конституционного суда в резиденции Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II.
В 1993 году Филатов вел переговоры со сторонниками Верховного Совета со стороны Ельцина. Он рассказывал, что в Верховном совете победила группа противников мирного урегулирования ситуации, после чего дипломатия стала бессильна. «В Свято-Даниловом монастыре, куда я приехал в пятом часу вечера, [Юрий] Воронин зачитывал нам ультиматум, а патриарх Алексий II сидел весь бледный. Прямо там у него случился инфаркт, после чего всех попросили покинуть помещение. Так эти переговоры и завершились», — пересказывал Филатов события тех дней.
Бывший народный депутат РСФСР Виктор Аксючиц иначе запомнил процесс переговоров сторон. По его словам, «Филатов и [Юрий] Лужков сорвали переговоры, а обвинили делегацию Верховного совета. Один из депутатов мне говорил, что слышал, как они шептались, что, мол, президент такое не подпишет».
13 декабря 1993 года, прямой телевизионный эфир, посвященный окончанию избирательной компании.
После окончания кризиса с противостоянием президента и Верховного совета, Филатов стал руководителем администрации Ельцина. Также он возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте, был председателем комиссии при президенте по госпремиям в области литературы и искусства.
Филатов и Леонид Якубович во время агитационного авиаперелета «Ельцин — наш Президент», 1996 год.
В 1996 году Филатов стал заместителем руководителя штаба по выборам Ельцина на второй срок и возглавил общественное движение поддержки президента на выборах (ОДОП).
На снимке: встреча Ельцина и Филатова, 1996 год
2013 год, прощание с экс-министром финансов России Александром Лившицем в Москве. Сергей Филатов с председателем Счетной палаты Сергеем Степашиным на церемонии прощания в Центральной клинической больнице.
С 1997-го Филатов был президентом Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, он возглавлял Союз писателей Москвы. В марте 2014 года Филатов подписал письмо с осуждением присоединения Крыма и политики России в отношении Украины