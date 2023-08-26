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В Южном Бутово самокатчик сбил пятилетнего ребенка

В Южном Бутово водитель электросамоката сбил пятилетнего ребенка и скрылся
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В московском районе Южное Бутово молодой человек на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, сообщила столичная прокуратура.

По словам отца мальчика, водитель электросамоката остановился после того, как сбил ребенка, но спустя непродолжительное время скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

Личность водителя электросамоката устанавливается. Прокуратура начала проверку.

В Краснодаре 14 августа водитель электросамоката сбил женщину с малолетним ребенком, которые в результате получили травмы. Водитель электросамоката с места происшествия также скрылся. Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки.

Как сообщал портал 93.ru со ссылкой на отца пострадавшего ребенка, водитель электросамоката наехал на няню, которая несла на руках грудного мальчика через пешеходный переход. Мужчина ехал на красный свет. Женщина, по данным портала, приняла удар на себя. У ребенка диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки, у няни повреждены плечо и шея, также у нее обнаружили гематому на голове.

Теги
Москва Южное Бутово электросамокат самокаты ДТП прокуратура
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