СК: в Краснодаре мужчина на самокате сбил женщину с грудным ребенком и скрылся

В Краснодаре мужчина на самокате сбил женщину с ребенком и скрылся

В Краснодаре неизвестный на электросамокате сбил женщину с ребенком и скрылся с места происшествия. Следственный комитет начал проверку по этому поводу, сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской в Краснодаре неизвестный на электросамокате наехал на женщину с малолетним ребенком, которые в результате получили травмы. Водитель электросамоката с места происшествия скрылся, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на СМИ.

Следственный комитет начал доследственную проверку, личность водителя самоката устанавливают.

Как сообщает портал 93.ru со ссылкой на отца пострадавшего ребенка, инцидент произошел вечером 12 августа, около 23:30 по местному времени (совпадает с мск). Водитель электросамоката, по его словам, наехал на няню, которая несла на руках грудного мальчика через пешеходный переход. Мужчина ехал на красный свет, добавил он.

«Просто сбил, встал и ушел. Мы были на другой стороне, успокаивали ребенка, няню, несли лед. Один свидетель прибежал, и мы пошли искать его, но не нашли», — рассказал порталу отец пострадавшего мальчика.

У ребенка диагностировали перелом ключицы и ушиб правой руки, у няни повреждены плечо и шея, также у нее обнаружили гематому на голове, пишет 93.ru. Женщина, по данным издания, приняла удар на себя.

Видео с моментом наезда на женщину и ребенка опубликовал местный телеграм-канал «Туподар — Краснодар». На нем видно, как мужчина на самокате врезается в них и женщина падает, удерживая на руках воспитанника. На другой записи, которую показал 93.ru, видно, что тот же мужчина отъезжает от места происшествия на электросамокате.