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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили беспилотник над Белгородской областью

Минобороны России: военные сбили беспилотник над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Российские военные сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.

«26 августа около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Шебекинского района Белгородской области», — заявили в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром сообщил, что за прошедшие сутки регион обстреляли как минимум 60 раз и девять раз атаковали с помощью беспилотников. В частности, в Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка было выпущено восемь минометных снарядов и три снаряда РСЗО неустановленного образца, по поселку Красное сделали семь гранатометных выстрелов, по селу Сережа выпущено 15 минометных снарядов.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников над Белгородской областью. В частности, один дрон был сбит силами ПВО 23 августа. В тот же день Гладков сообщил о гибели троих человек в результате обстрела и атаки беспилотника на село Лавы Валуйского округа.

Российские военные сбили беспилотник над Белгородской областью
Российские военные сбили беспилотник над Белгородской областью

Теги
Персоны
Минобороны Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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